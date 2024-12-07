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04:05, 7 декабря 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли «отвратительный сценарий» для Украины

FP: Украине грозит соседство с симпатизирующими России европейскими странами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Sylwia Bartyzel / Unsplash

Существует вероятность того, что Украина окажется в соседстве с государствами, симпатизирующими России. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

В материале утверждается, что страны Европы, с которыми граничит Украина, имеют решающее значение для обороноспособности государства, но все меньше заинтересованы в этом. Украина рискует оказаться в соседстве с «пророссийскими» Словакией, Венгрией и Румынией, отмечает FP.

«Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание у нее за спиной», — подчеркивается в статье.

Ранее обозреватель Atlantic Петр Косицкий рассказал, что Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников в Восточной Европе из-за ошибок Киева. По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо на выборах в парламент Словакии стала серьезной проблемой для Киева.

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