FP: Украине грозит соседство с симпатизирующими России европейскими странами

Существует вероятность того, что Украина окажется в соседстве с государствами, симпатизирующими России. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

В материале утверждается, что страны Европы, с которыми граничит Украина, имеют решающее значение для обороноспособности государства, но все меньше заинтересованы в этом. Украина рискует оказаться в соседстве с «пророссийскими» Словакией, Венгрией и Румынией, отмечает FP.

«Это отвратительный сценарий для Украины в то время, когда последнее, что ей нужно, — это восстание у нее за спиной», — подчеркивается в статье.

Ранее обозреватель Atlantic Петр Косицкий рассказал, что Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников в Восточной Европе из-за ошибок Киева. По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо на выборах в парламент Словакии стала серьезной проблемой для Киева.