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07:12, 5 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о потере Украиной двух ключевых союзников

Atlantic: Украина потеряла поддержку Польши и Словаки из-за ошибок Киева

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников в Восточной Европе из-за ошибок Киева. Об этом заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий.

По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо на выборах в парламент Словакии стала серьезной проблемой для Киева. Кроме того, он обратил внимание, что поддержка Украины со стороны Польши также иссякает. Косицкий уточнил, что отношения Киева и Варшавы усложняет в том числе вопрос с украинским зерном, а также резкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо заявил о шантаже из-за его риторики по Украине.

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