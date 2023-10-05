Стало известно о потере Украиной двух ключевых союзников

Atlantic: Украина потеряла поддержку Польши и Словаки из-за ошибок Киева

Украина потеряла поддержку двух ключевых союзников в Восточной Европе из-за ошибок Киева. Об этом заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий.

По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо на выборах в парламент Словакии стала серьезной проблемой для Киева. Кроме того, он обратил внимание, что поддержка Украины со стороны Польши также иссякает. Косицкий уточнил, что отношения Киева и Варшавы усложняет в том числе вопрос с украинским зерном, а также резкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо заявил о шантаже из-за его риторики по Украине.