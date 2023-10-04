Пророссийский премьер Словакии заявил о шантаже из-за его риторики по Украине

Фицо заявил об угрозе исключения партии Smer из ЕП из-за антиукраинской позиции

Роберт Фицо, победитель выборов на пост премьер-министра Словакии и лидер партии Smer, не откажется от антиукраинских взглядов, несмотря на угрозы и шантаж от европейских политиков об исключении Smer из Партии европейских социалистов (ПЕС) в Европарламенте (ЕП). Об этом говорится в опубликованном политиком видео на его официальной странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Если исключение [нашей партии] из партии европейских социалистов станет ценой за реализацию истинно левой повестки дня в Словакии и выражение суверенных мнений, мы готовы заплатить такую ​​цену», — заявил Фицо в ответ на комментарии лидера ПЕС Стефана Левена, который ранее заявил о возможности подобной меры из-за антиукраинской риторики Фицо и его сопартийцев.

Также Фицо назвал подобные заявления шантажом и добавил, что «ожидал принимать в свой адрес поздравления с победой на выборах, а не угрозы из-за его взглядов». Фицо также счел слова Левена как «недемократичные и авторитарные» и повторил, что его мнение об Украине не изменится.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не называть Роберта Фицо пророссийским политиком. По словам Пескова, сегодня любого европейского политика, который в первую очередь думает о суверенитете своей страны, сразу называют пророссийским, но это абсурд.