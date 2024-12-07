Скачкам цен на газ нашли объяснение

Сечин: использование энергетики в политических целях приводит к скачкам цен

Основная причина скачков цен на газ — использование энергетики в политических целях. Такое объяснение волатильности на энергорынке нашел главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует РИА Новости.

Выступая на форуме в Дохе, Сечин озвучил вызовы, которые встают перед современной энергетикой.

«Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой — использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в пять-десять раз, короче инвестиционных циклов наших проектов. При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение», — объяснил топ-менеджер.

Ранее на XVII Веронском евразийском экономическом форуме Сечин заявил, что Россия остается ключевым игроком в глобальной энергетике, несмотря на вызовы и изменения в мировой экономике.

В то же время США, пользуясь статусом мирового гегемона, делают ставку на создание особых условий для своей экономики за счет других участников рынка, в том числе союзников. Это противостояние уже началось, и на разных театрах развивается по-разному в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. Сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны, отметил Сечин.