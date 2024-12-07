Эксперты рассказали о ключевой роли России в энергетическом балансе мира

Россия остается ключевым игроком в глобальной энергетике, несмотря на вызовы и изменения в мировой экономике. Об этом в газете «Известия» заявил замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина на XVII Веронском евразийском экономическом форуме.

В докладе Игорь Сечин подчеркнул, что мировая экономика продолжает расти, а вместе с ней растет и спрос на углеводороды. Он отметил, что нефть, уголь и газ составляют около 77 процентов мирового энергопотребления, и прогнозируется, что потребление нефти будет расти вплоть до 2050 года, увеличившись на 20 миллионов баррелей в сутки.

Александр Фролов обратил внимание на тот факт, что, несмотря на заявления о «зеленом» энергопереходе, спрос на углеводороды восстановился после пандемии и продолжает расти. Он также указал, что многие компании, ранее ориентированные на возобновляемые источники энергии, сейчас возвращаются к традиционной энергетике, пересматривая свои инвестиционные стратегии.

Примечательно, что форум в ОАЭ, несмотря на геополитические напряженности, остается евразийской площадкой, сохраняя участие представителей Евросоюза. Это подчеркивает важность совместного решения энергетических вопросов, где Россия играет ключевую роль.

Игорь Сечин также напомнил о вкладе России в создание формата ОПЕК+, который помогает стабилизировать мировой рынок нефти. По его словам, без участия России регулирование кризисов на энергетическом рынке было бы невозможным.

Эксперты форума отметили, что Запад, пытаясь исключить Россию из мировой экономики, упускает из виду, что глобальная экономика шире, чем страны Запада. Уход России, как заметили участники, был бы смертельным ударом для всей мировой экономической системы.

Обсуждение энергоперехода стала одной из основных тем на XVII Веронском евразийском экономическом форуме. Об этом в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов, комментируя доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина на форуме. По его мнению, в докладе Игоря Сечина прозвучала критика быстрых темпов отказа от традиционной энергетики в пользу возобновляемых источников, которые коллективный Запад продвигает под предлогом борьбы с антропогенным изменением климата.

«Сегодня традиционная энергетика — нефть и газ — остается основой мирового энергобаланса. Отказ от этих источников может привести к экономической ловушке», — подчеркнул Андрианов, который считает, перспективы возобновляемых источников остаются сомнительными из-за низкой динамики их развития и сокращения инвестиций в эту сферу.

Еще одним важным аспектом форума стало обсуждение стагнации западной экономики и падения доверия к доллару. По мнению Андрианова, США постепенно теряют позиции глобального экономического и технологического лидера, что подталкивает страны Глобального Юга к созданию новых механизмов расчетов, в том числе за энергоресурсы. На форуме были предложены идеи частичного перехода на золото и использования цифровых финансовых активов.

«Сегодня крайне важно избавиться от долларовой гегемонии, которая создает финансовую и энергетическую зависимость многих стран от США. В этом помогут криптовалюты, национальные валюты, такие как юань, и золото», — отметил эксперт.

Участники форума также обсудили вопросы стабилизации цен на нефть. По словам Андрианова, несмотря на отсутствие реакции рынка на последние решения ОПЕК+, потребление нефти в мире продолжает расти, особенно в Китае и Индии. Это поддерживает надежды на сохранение высоких цен в ближайшие годы.

«Западный мир, несмотря на усилия по переходу на альтернативные источники энергии, увеличивает потребление электроэнергии, которая по-прежнему в основном вырабатывается из ископаемого топлива. Этот фактор будет способствовать стабильности нефтяных цен», — считает Андрианов.

Доклад Игоря Сечина также затронул использование угля, который, несмотря на развитие альтернативных источников, продолжает играть важную роль. По данным форума, мировое потребление угля достигло исторического пика. Китай, например, одновременно лидирует в развитии возобновляемой энергетики и вводит в эксплуатацию новые угольные станции.

«Нельзя огульно обвинять какой-либо источник энергии в ущербе экологии. Современные технологии позволяют минимизировать негативное воздействие», — резюмировал Андрианов.