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02:07, 7 декабря 2024Мир

Словакия сократит помощь украинским беженцам

TASR: Словакия сократит финансовую поддержку беженцев с Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press

С 1 марта 2025 года Словакия сократит финансовую помощь беженцам с Украины при оплате жилья. Об этом сообщает словацкое агентство TASR.

Украинские беженцы, которые прежде могли рассчитывать на государственную поддержку в течение 120 дней, теперь смогут довольствоваться только 60-ю днями помощи. При этом до двух месяцев сократится и возможность использовать государственные дотации при проживании в центрах для мигрантов.

Соответствующий закон подписал президент Словакии Петер Пеллегрини. Данные меры коснутся примерно 20 тысяч украинцев.

Ранее в МИД Словакии назвали переговоры единственным способом разрешить конфликт на Украине. «Конфликт на Украине не имеет военного решения. Нужно давить на его участников с целью достижения мирного решения», — подчеркнул словацкий министр Юрай Бланар.

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