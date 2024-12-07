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09:07, 7 декабря 2024Мир

США задумали обезопасить себя от связанных с Россией судебных исков

Сенат США рассмотрит проект закона о защите от связанных с РФ судебных исков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: photoeu / Shutterstock / Fotodom  

Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил в Сенат США проект закона, по которому запрещается подавать на американских граждан и компании в суд в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта. Документ размещен на портале американского парламента.

Поясняется, что законопроект «О защите американцев от судебных исков со стороны России от 2024 года» призван защитить резидентов США от любую ответственности за невыполнение обязательств. Также гарантируется, что иностранные граждане или лица, действующие от их имени, не смогут получить компенсацию от американских граждан, добросовестно выполняющих «обязательства в соответствии с санкциями».

В феврале российская компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, с 2018 года находящаяся под санкциями США, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC). Организация потребовала вернуть 250 миллионов долларов, вложенные в строительство ТЭС в республике, но замороженные из-за санкций США в отношении российской компании.

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