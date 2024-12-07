Названа предварительная версия конфликта в краснодарской школе

РИА: конфликт в школе Краснодара мог начаться из-за девочки

Конфликт в краснодарской школе мог начаться из-за девочки, которую обижал один из учеников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что подросток, напавший на сверстников с ножом, «не давал ей проходу». По предварительным данным, за девочку попытались заступиться ее братья, пострадавшие в ходе конфликта. Сама ученица отделалась синяками и ссадинами.

Ранее стало известно, что напавший на сверстников подросток наносил удары складным ножом, который он принес с собой в школу.

Инцидент произошел 6 декабря в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. Между 14-летним подростком и учениками средней школы произошел конфликт, после чего он напал на них с ножом. В настоящее время восьмиклассника уже задержали.