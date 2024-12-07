BFM TV: Трамп прибыл в Париж на встречу с Макроном и открытие Нотр-Дама

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Париж, где проведет встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и посетит церемонию открытия Нотр-Дама. Об этом сообщает BFM TV.

«Перед церемонией в Нотр-Даме избранный американский президент должен быть принят в Елисейском дворце около 16:00 (18:00 мск), чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном», — уточняет телеканал.

Ранее президент США Джо Байден отказался посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери из-за «конфликта в расписании». Однако на мероприятии будет присутствовать супруга Байдена Джилл.