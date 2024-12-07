Трамп встретится с принцем Уильямом

Избранный президент США Трамп встретится с британским принцем Уильямом в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп поговорит с британским принцем Уильямом в преддверии церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам в Париже. Об этом пишет Sky News.

Уильям будет представлять на встрече короля Великобритании Карла III. С Трампом наследный принц должен обсудить «особые отношения» Великобритании и США.

Также известно, что во Франции принц Уильям встретится с женой уходящего американского президента Джо Байдена Джилл Байден.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл с официальным визитом в Париж. Там он не только посетит открытие Нотр-Дама, но и проведет встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.