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16:37, 7 декабря 2024Россия

Три человека не выжили в аварии с микроавтобусом в российском регионе

Три человека не выжили в аварии с микроавтобусом в Кировской области
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Три человека не выжили и еще семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кировской области. Об этом сообщила Госавтоинспекция этого российского региона.

7 декабря в 13:30 (время совпадает с мск) на 427 километре федеральной автодороги «Вятка» столкнулись автомобили Lada Granta и Volkswagen Caravelle.

В результате аварии семь человек получили травмы, а трое не выжили. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

«Движение по трассе ограничено. Проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии», — уточнили в ведомстве.

Ранее на юго-западе Москвы загорелся автобус. В ДТП один человек не выжил.

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