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00:49, 7 декабря 2024Россия

Москвич погиб в загоревшемся автобусе

В Москве человек погиб в загоревшемся автобусе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дэн Леви / РИА Новости

На юго-западе Москвы загорелся автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

В результате ЧП на Голубинской улице погиб один человек, еще один пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров.

В сентябре водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом в Краснодарском крае. Фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись. Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем

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