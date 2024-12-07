Москвич погиб в загоревшемся автобусе

В Москве человек погиб в загоревшемся автобусе

На юго-западе Москвы загорелся автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

В результате ЧП на Голубинской улице погиб один человек, еще один пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров.

В сентябре водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом в Краснодарском крае. Фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись. Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем