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13:49, 7 декабря 2024Экономика

У кормившей Госдуму компании Пригожина появился новый собственник

Mash: у компании Евгения Пригожина «Конкорд-М» появился новый собственник
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

У компании «Конкорд-М», принадлежавшей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, появился новый собственник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Владельцем предприятия, кормившего Госдуму, стал неизвестный Роман Козлов. Отмечается, что информации о нем в открытых источниках нет.

Покойный бизнесмен основал «Конкорд-М» в 2007 году. С того времени компания получила по тендерам более 900 миллионов рублей, она поставляла обеды в Государственную Думу, правительства Москвы и других регионов.

Свой последний контракт фирма получила в 2019 году, а в 2023-м компания ушла в убыток — потери составили 54 миллиона.

Ранее бывший боец «Вагнера» выдвинул новую версию крушения самолета Евгения Пригожина, который упал в августе прошлого года. Он отметил, что к авиакатастрофе могут быть причастны французские или американские спецслужбы.

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