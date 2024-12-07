На Украине допустили скорое проведение президентских выборов в стране

Эксперт Чаленко допустил отмену военного положения и скорые выборы на Украине

Украинские политики уже фактически организовывают избирательные кампании, надеясь на прекращение огня и начало президентских и парламентских выборов в стране. Об этом сообщил глава киевского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире телеканала «Киев 24».

Чаленко допустил отмену военного положения после 7 февраля. Он объяснил, что этого же ожидают два кандидата в президенты, которые уже стали готовиться к будущим выборам. О ком идет речь, он не уточнил.

Эксперт напомнил, что, если в следующем году военное положение не продлят, в течение 30 дней будут объявлены выборы, которые раньше не могли состояться. «Это касается и президентской, и парламентской кампаний. А если будет установлен режим прекращения огня, то я не исключаю, что осенью будут выборы», — заявил он.

Как отмечает ТАСС, в последние недели резко выросла политическая активность экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и членов его оппозиционной партии «Европейская солидарность». В свою очередь нынешний президент Украины Владимир Зеленский стал обещать ввести дополнительные социальные выплаты для населения и не снижать мобилизационный возраст.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов провести выборы главы государства после установления «справедливого мира». Он подчеркнул, что необходимо, чтобы эти выборы соответствовали всем стандартам демократии в мире.