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12:57, 7 декабря 2024Мир

Украину назвали не стоящей ядерной войны

19FortyFive: США не стоит рисковать ядерной войной с Россией из-за Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

США не стоит рисковать ядерной войной с Россией из-за Украины. Такую оценку режима Владимира Зеленского дали в издании 19FortyFive.

Как отмечают директор Центра национальной обороны Эллисона при Фонде «Наследие» Роберт Гринуэй, и научный сотрудник по вопросам ядерного сдерживания и противоракетной обороны в Центре национальной безопасности Эллисона при Фонде «Наследие» Роберт Питерс, не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией. Они ссылаются на недавний удар по Украине баллистической ракетой средней дальности, способной нести ядерный заряд и оснащенной несколькими обычными боеголовками. Его называют «сообщением», которое передает США Владимир Путин в ответ на недавнее снятие ограничений на использование предоставленных США ракет ATACMS на Украине.

«Каждый раз, когда Вашингтон поставлял Украине новое оружие, Россия выдвигала новые ядерные угрозы в адрес Украины, членов НАТО и Соединенных Штатов. Однако по прошествии времени, когда этого не произошло, многие западные военные аналитики пришли к выводу, что Владимир Путин становится мальчиком, который кричал "Волки!" — и отмахнулись от, казалось бы, бесконечной череды ядерных угроз», — пишут авторы публикации.

Политолог из США Гилберт Доктороу предупредил, что запуском новейшей баллистической ракеты средней дальности«Орешник» Россия дала понять Западу, что больше игр не будет. Ситуация складывается так, что разгром ВСУ может произойти в ближайшие недели еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отметил эксперт.

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