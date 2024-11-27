В США раскрыли главный сигнал России в адрес Запада

Политолог Доктороу о пуске «Орешника»: Россия больше не играет в игры с Западом

Запуском «Орешника», баллистической ракеты средней дальности, Россия дала понять Западу, что больше игр не будет. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, предупреждения Москвы не стоит воспринимать как «уловку», поскольку «русские на данный момент не играют в игры». «Я думаю, это главный сигнал, который они хотят донести до Вашингтона, Лондона и Берлина, — игры закончены», — отметил эксперт.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что запуск «Орешника» является сигналом для стран Запада, чтобы те приняли решение для остановки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и политических авантюр Киева.