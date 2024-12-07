В Грузии возобновились протесты

Сторонники оппозиции 10-й раз перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

Сторонники грузинской оппозиции возобновили протесты в Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По данным канала, протестующие начали шествие у здания Тбилисского государственного университета и прошли до парламента Грузии. Они требуют освободить задержанных участников предыдущих акций протеста.

РИА Новости уточнило, что это 10-е шествие сторонников оппозиции. Протестующие с государственными флагами и протестными лозунгами перекрыли проспект Руставели. На улицах Чичинадзе и 9 Апреля мобилизована полиция.

В пятницу, 6 декабря, один из лидеров оппозиции Грузии Леван Цуцкиридзе назвал две главные цели протестных акций. Первой является непризнание результатов выборов в парламент Грузии 26 октября и назначение нового голосования. Вторая — немедленное освобождение политических заключенных, молодежи, рассказал он.