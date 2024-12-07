В Майкопе прозвучали мощные взрывы

Shot: в районе аэродрома в Майкопе прогремели взрывы

В Майкопе, столице республики Адыгея, прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали, что в районе аэродрома прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва. По предварительным данным, сейчас в республике работает система противовоздушной обороны (ПВО). Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

В среду, 4 декабря, стало известно о взрыве в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда беспилотник пытался атаковать местную казарму полка спецназа. В результате случившегося никто не пострадал.