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03:23, 7 декабря 2024Россия

В Майкопе прозвучали мощные взрывы

Shot: в районе аэродрома в Майкопе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Lee / Reuters

В Майкопе, столице республики Адыгея, прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали, что в районе аэродрома прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва. По предварительным данным, сейчас в республике работает система противовоздушной обороны (ПВО). Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

В среду, 4 декабря, стало известно о взрыве в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда беспилотник пытался атаковать местную казарму полка спецназа. В результате случившегося никто не пострадал.

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