В МИД призвали Запад перестать быть «в детском саду» в вопросе Украины

Постпред РФ Ульянов: Западу нужно вернуться к реалистичным оценкам по Украине

Западным чиновникам следует перестать быть «как в детском саду» и начать оценивать перспективы мирных переговоров по Украине более реалистично. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, многие западные чиновники часто делают «странные» заявления, касающиеся переговоров Украины и России «с позиции силы».

«Они, видимо, не ориентируются в современных реалиях. Как в детском саду, простите. Им нужно вернуться к более реалистичным оценкам», — сказал дипломат.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обвинил НАТО в желании продлить российско-украинский конфликт. Он выразил мнение, что НАТО выступает против дипломатии и поддерживает активное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы.