Мирных переговоров по Украине не будет, пока США этого не захотят. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.
Он подчеркнул, что большинство украинцев хотят начать процесс мирного урегулирования конфликта. «Но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую», — написал Дизен.
По словам профессора, с такими друзьями и врагов не пожелаешь.
Ранее Дизен обвинил Североатлантический альянс в желании продлить российско-украинский конфликт. Он выразил мнение, что НАТО выступает против дипломатии и поддерживает активное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы.