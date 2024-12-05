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15:26, 5 декабря 2024Мир

На Западе высказались о планах США на Украину

Профессор Дизен: мира на Украине не будет, пока США этого не захотят
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мирных переговоров по Украине не будет, пока США этого не захотят. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

Он подчеркнул, что большинство украинцев хотят начать процесс мирного урегулирования конфликта. «Но Вашингтон не закончил с Украиной и оказывает давление на Украину, чтобы она отправила своих 18-летних детей на передовую», — написал Дизен.

По словам профессора, с такими друзьями и врагов не пожелаешь.

Ранее Дизен обвинил Североатлантический альянс в желании продлить российско-украинский конфликт. Он выразил мнение, что НАТО выступает против дипломатии и поддерживает активное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы.

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