Профессор Дизен: НАТО хочет продлить конфликт, несмотря на истощение ВСУ

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обвинил НАТО в желании продлить конфликт на Украине, несмотря на истощение ВСУ. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Украинцы истощены и хотят мирных переговоров... Тем не менее НАТО настаивает на продлении войны», — заявил он.

Дизен также добавил, что Североатлантический альянс выступает против дипломатии и поддерживает активное вооружение, чтобы вести переговоры с позиции силы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что лидеры Североатлантического альянса начали обсуждение альтернативного плана по урегулированию конфликта на Украине, включающего такие гарантии безопасности для Киева, которые не будут «провоцировать» Россию.