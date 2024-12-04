На Западе раскрыли обсуждение нового плана НАТО по Украине

Bloomberg: в НАТО начали обсуждать план по Украине, который не спровоцирует РФ

Лидеры Североатлантического альянса начали обсуждение альтернативного плана по урегулированию конфликта на Украине, включающего такие гарантии безопасности для Киева, которые не будут «провоцировать» Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Правительства стран военного блока начали изучать различные возможные сценарии переговоров по завершению конфликта на Украине. В частности, речь идет о таких гарантиях безопасности Украины, которые не спровоцируют Россию», — передает агентство.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, который предпочел остаться анонимным, создание демилитаризованной зоны «может стать одним из вариантов прекращения огня». Если этот сценарий будет воплощен в реальность, то туда «будут направлены европейские войска для ее охраны и патрулирования».

Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа предложила три сценария мирного урегулирования украинского конфликта. Отмечается, что некоторые пункты вызвали резкую реакцию у Киева и Евросоюза (ЕС).

