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16:57, 7 декабря 2024Экономика

В России предложили платить не посещающим корпоративы удаленщикам

Юрист Яковлева: не посещающим корпоративы сотрудникам можно платить
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

У удаленщиков должно быть право выбора — участвовать в корпоративах или не посещать их и получать вместо этого деньги. Такую практику в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложила специалист по трудовому праву Валентина Яковлева.

По словам юриста, не все сотрудники могут или хотят быть на торжествах, и они вправе решать — развеяться и получить какое-то удовольствие или получить в качестве компенсации деньги. С экономической точки зрения можно выявить эффект бюджета на каждого из сотрудников и выплатить их.

«С одной стороны, создание атмосферы, культуры очень важно в организации. Вместе с тем прямая связь между проведением подобного рода корпоративов и улучшением качества внутренней культуры отсутствует. А что делать с дистанционщиками, которые за границей или по всей стране, а головная организация в Москве?» — задалась вопросом Яковлева.

Депутат Госдумы Николай Новичков призвал отказаться от массовых новогодних гуляний из-за продолжения специальной военной операции (СВО). Предприятиям, планирующим массовые празднования Нового года, парламентарий посоветовал организовывать корпоративы непосредственно на производстве, чтобы не тратить деньги, которые могли бы пойти на нужды страны. А лишние деньги стоит направить на поддержку специальной военной операции либо ветеранам СВО и членам их семей, добавил он.

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