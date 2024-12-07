Появились кадры вывода сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо

Опубликованы кадры вывода сирийских кадетов из окружения в Алеппо

Кадеты военно-технической академии успешно выведены из окружения террористов в Алеппо. Кадры их эвакуации публикует РИА Новости.

На записи видно, как колонна транспортных средств с кадетами покидает территорию, взятую под контроль террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России).

Курсанты попали в окружение боевиков, когда те ворвались в здание с различными видами оружия и начали применять артиллерию, пулеметы и авиацию.

27 ноября формирования боевиков, дислоцированные на севере Сирии, перешли в наступление и захватили второй по величине город страны — Алеппо. После этого террористы начали продвигаться на юг.

Позднее стало известно, что Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили десятки террористов на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама.