Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:56, 7 декабря 2024Бывший СССР

В украинском Конотопе произошли взрывы

Мэр украинского города Конотоп Семенихин сообщил о взрывах
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссийские войска

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Взрывы произошли в городе Конотоп в Сумской области Украины. Об этом в субботу, 7 декабря, Telegram-канале написал мэр города Артем Семенихин.

«Взрыв… Еще… Детали позже», — сообщил он.

В настоящий момент на территории Сумской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По его словам, там складировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась еще одна версия конфликта в школе Краснодара. Восьмиклассник мог напасть на сверстников с ножом из-за девочки

      В ЕС обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа

      Появились кадры вывода сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо

      В украинском Конотопе произошли взрывы

      Байден в ноябре два раза приказал нанести удары по Сирии

      «Самая сексуальная спортсменка мира» показала видео со снятием халата

      В США эвакуировали Капитолий из-за письма с угрозами

      В ЛНР сообщили о переброске «очень серьезных резервов» ВСУ к Купянску

      В США рассказали о звонке Трампа Байдену

      Жительница села в ДНР рассказала о помощи российским военным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше