В украинском Конотопе произошли взрывы

Мэр украинского города Конотоп Семенихин сообщил о взрывах

Взрывы произошли в городе Конотоп в Сумской области Украины. Об этом в субботу, 7 декабря, Telegram-канале написал мэр города Артем Семенихин.

«Взрыв… Еще… Детали позже», — сообщил он.

В настоящий момент на территории Сумской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, представленная на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По его словам, там складировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).