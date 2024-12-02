Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар по складу украинских БПЛА в Сумской области

Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Сумская область: прилет небольшому помещению, на котором складировали БПЛА. Только сегодня новую партию привезли», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили второй плацдарм в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», севернее Купянска у села Максютовка штурмовики пересекли на лодках реку Оскол и закрепились на ее западном берегу.

1 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике.