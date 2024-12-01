Российские военные захватили новый плацдарм у Купянска

ВС России форсировали реку и захватили новый плацдарм у Купянска

Российские военные захватили второй плацдарм в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что севернее Купянска у села Максютовка штурмовики пересекли на лодках реку Оскол и закрепились на ее западном берегу.

Ранее доцент департамента международных отношений Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Николай Новик рассказал, что освобождение Купянска даст российской армии возможность форсировать реку Оскол.

До этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России в ближайшее время возьмут под контроль левобережье Купянска.