Взорвавшийся телефон стал причиной ожогов и пожара в московском ТЦ

В московском ТЦ «Вавилон-92» взорвался телефон, два человека пострадали

В московском торговом центре (ТЦ) «Вавилон-92» в проезде Дежнева, что в Южном Медведково, в магазине связи взорвался телефон. Об этом сообщает телеканал «360».

В результате пострадали два человека, у них зафиксированы ожоги лиц. Из-за взрыва девайса в ТЦ начался пожар, там проводится эвакуация.

Канал «112» уточняет, что в здании наблюдается сильное задымление, а Shot — что в соседнем магазине заблокированы люди.

По данным Mash, это был неназванный китайский смартфон, он взорвался прямо в руках у покупателя. Пострадал он, а также продавец.

МЧС России сообщило, что пожар был потушен на площади пять квадратных метров. Магазин находится на первом этаже.

В ноябре сообщалось, что житель Севастополя получил ожоги второй степени из-за взрыва нового телефона. Гаджет взорвался в кармане у россиянина. У молодого человека пострадали пальцы руки и бедро.