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07:14, 7 декабря 2024Бывший СССР

Жительница села в ДНР рассказала о помощи российским военным

РИАН: жительница Новодмитровки помогала российским военным в подвале дома
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Жительница освобожденного села Новодмитровка в Донецкой народной республике (ДНР) оказывала помощь российским военным в подвале своего дома. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, у первого военнослужащего, который обратился к ней за помощью, была перебита рука. Она впустила его в подвал и помогла остановить кровотечение, при этом он был далеко не единственным солдатом, которому оказалась нужна помощь.

«Потом я уже их сосчитать не могла. У одного осколок в спине, возле позвоночника, у другого ноги. Вот у нас в подвале было 13 человек. Я старалась им поднимать дух. Думала только, чтобы быстрее их откатили, их вывезли и чтобы ребята остались с руками и ногами, потому что им еще жить и жить», — сказала жительница села.

Ранее жительница Селидово рассказала о бросивших людей украинских властях. «Никого [из властей] не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — рассказала женщина.

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