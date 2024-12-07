Жительница села в ДНР рассказала о помощи российским военным

РИАН: жительница Новодмитровки помогала российским военным в подвале дома

Жительница освобожденного села Новодмитровка в Донецкой народной республике (ДНР) оказывала помощь российским военным в подвале своего дома. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, у первого военнослужащего, который обратился к ней за помощью, была перебита рука. Она впустила его в подвал и помогла остановить кровотечение, при этом он был далеко не единственным солдатом, которому оказалась нужна помощь.

«Потом я уже их сосчитать не могла. У одного осколок в спине, возле позвоночника, у другого ноги. Вот у нас в подвале было 13 человек. Я старалась им поднимать дух. Думала только, чтобы быстрее их откатили, их вывезли и чтобы ребята остались с руками и ногами, потому что им еще жить и жить», — сказала жительница села.

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