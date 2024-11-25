Жительница Селидово: украинские власти бросили людей, волонтеры не приезжали

В Селидово Донецкой народной республики (ДНР) украинские власти бросили мирное население. Об этом рассказала жительница города Мария Крючкова, кадры ее показаний РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Никого [из властей] не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — рассказала женщина.

По словам Крючковой, при этом только в ее микрорайоне оставалось около 600 человек. Несмотря на это, в Селидово не приезжали волонтеры с гуманитарной помощью, население не обеспечивалось хлебом. Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали местным жителям ходить набирать воду у колонки и «устраивать столпотворение» у родника.

Ранее житель Селидово рассказал, как украинские военные прострелили колени 40-летней женщине. Он отметил, что у совершивших это бойцов на форме были синяя и зеленая изоленты, однако опознавательные знаки подразделений отсутствовали.