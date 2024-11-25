Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 25 ноября 2024Бывший СССР

Жительница Селидово рассказала о бросивших людей украинских властях

Жительница Селидово: украинские власти бросили людей, волонтеры не приезжали
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Селидово Донецкой народной республики (ДНР) украинские власти бросили мирное население. Об этом рассказала жительница города Мария Крючкова, кадры ее показаний РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Никого [из властей] не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — рассказала женщина.

По словам Крючковой, при этом только в ее микрорайоне оставалось около 600 человек. Несмотря на это, в Селидово не приезжали волонтеры с гуманитарной помощью, население не обеспечивалось хлебом. Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали местным жителям ходить набирать воду у колонки и «устраивать столпотворение» у родника.

Ранее житель Селидово рассказал, как украинские военные прострелили колени 40-летней женщине. Он отметил, что у совершивших это бойцов на форме были синяя и зеленая изоленты, однако опознавательные знаки подразделений отсутствовали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России баллистическими ракетами. На Западе заявили о новом этапе конфликта

      В Литве исключили взрыв в воздухе перед крушением самолета в Вильнюсе

      Эрдоган обсудил с генсеком НАТО пути прекращения конфликта на Украине

      «Наш флаг — не просто стяг и полотно из триколора». Вяльбе не согласилась с Путиным в вопросе участия россиян в турнирах

      В России высказались о возможности размещения ракет в Азии в ответ на действия США

      Олимпийский чемпион из Норвегии рассказал об общении с российскими лыжниками

      Путин дал право на отсрочку от армии еще одной категории россиян

      Популярный российский комик раскрыл удивившие его особенности США

      В Ростовской области спасли брошенную на трассе собаку

      Жительница Селидово рассказала о бросивших людей украинских властях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше