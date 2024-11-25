РИА Новости: бойцы ВСУ в ходе зачистки прострелили колени жительнице Селидово

Житель города Селидово Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе зачистки прострелили колени мирной жительнице. Его слова передает РИА Новости.

«Убивали там людей. Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили, она лежала там, умирала. Отец у нее умер, мама пошла за водой, назад не вернулась», — рассказал местный житель.

По его словам, эти военнослужащие не носили никаких опознавательных знаков подразделений, используя только зеленые и синие изоленты.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ пытались повторить в Селидово провокацию в Буче. По словам посла, украинские военные устроили в городе «кровавую баню» за два-три дня до взятия населенного пункта российскими войсками.

О взятии Селидово Российской армией под полный контроль сообщалось 29 октября.