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17:05, 25 ноября 2024Бывший СССР

Житель Селидово рассказал о простреливших колени мирной жительнице бойцах ВСУ

РИА Новости: бойцы ВСУ в ходе зачистки прострелили колени жительнице Селидово
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Житель города Селидово Донецкой народной республики (ДНР) рассказал, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе зачистки прострелили колени мирной жительнице. Его слова передает РИА Новости.

«Убивали там людей. Женщину, кого я точно знаю, не женщину, вернее, а девушку, 40 лет. Колени прострелили, она лежала там, умирала. Отец у нее умер, мама пошла за водой, назад не вернулась», — рассказал местный житель.

По его словам, эти военнослужащие не носили никаких опознавательных знаков подразделений, используя только зеленые и синие изоленты.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ пытались повторить в Селидово провокацию в Буче. По словам посла, украинские военные устроили в городе «кровавую баню» за два-три дня до взятия населенного пункта российскими войсками.

О взятии Селидово Российской армией под полный контроль сообщалось 29 октября.

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