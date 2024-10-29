Армия России установила контроль над Селидово. Теперь она имеет выход к ключевому для ВСУ городу в регионе

Минобороны: ВС России установили полный контроль над городом Селидово в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России установили полный контроль на городом Селидово Донецкой народной республики (ДНР). Населенный пункт был занят военнослужащими Центральной группировки войск, сообщило Министерство обороны.

ТАСС опубликовал видеозапись, сделанную российскими военнослужащими сразу после взятия Селидово. На ней два бойца стоят на фоне триколора.

[Бойцы] 15-й гвардейской александрийской бригады «Черные гусары» освободили и зачистили шахту имени Коротченко в городе Селидово. Враг будет разбит, победа будет за нами военнослужащий ВС России

Российская армия получила выход к ключевому для ВСУ городу в регионе

По данным РИА Новости, сначала Российская армия практически взяла Селидово в кольцо, закрепившись в южных и восточных районах и выдавив украинских солдат в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке.

Отмечается, что взяв Селидово, российские войска открыли себе выход к Покровску (российское название — Красноармейск) — одному из ключевых для Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов на западе ДНР. Агентство пишет, что Покровск является важным логистическим узлом, через который проходит снабжение украинских войск со стороны Запорожья.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ в боях за Селидово и окрестные населенные пункты потеряли существенную часть гарнизона, который должен был оборонять Покровск. «С потерей Селидово оборона противника на красноармейском направлении окончательно рухнула», — сказал собеседник агентства.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На Украине признали ухудшение ситуации для ВСУ в ДНР

Ранее в октябре бывший замначальника Генерального штаба украинской армии генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в ДНР. «Перерезание логистических путей, заход во фланги, если есть возможности — с тыла по Селидово выход на Вишневое, например. И ситуация ухудшается, и постепенно остаются там фактически небольшие возможности для логистического обеспечения наших защитников, и, скорее всего, [ВСУ] придется отходить, вести непростые арьергардные бои», — пояснил он.

Депутат Верховной Рады Роман Костенко также отметил преимущество российских войск перед украинскими на фронте. «Мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас ресурсами и наступает. И у нас нет устойчивой обороны», — высказался политик.

По его мнению, причинами поражений ВСУ являются управленческие ошибки, недостаточное количество ресурсов и проблемы с качеством укреплений украинской армии.