В МИД заявили о попытках ВСУ повторить в Селидово провокацию в Буче

Мирошник: ВСУ устроили кровавую баню в Селидово, пытаясь повторить Бучу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались повторить в Селидово Донецкой народной республики (ДНР) провокацию в Буче. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у [президента Украины Владимира] Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово», — рассказал дипломат.

По словам посла, ВСУ устроили в Селидово «кровавую баню» за два-три дня до взятия города российскими войсками. Мирошник выразил мнение, что украинское командование таким образом готовило «картинку» для западной прессы. Он уточнил, что с подробностями, доказательствами и показаниями жертв и свидетелей в настоящее время работают следственные органы.

Ранее житель Селидово Владимир Романенко сообщал, что бойцы ВСУ расстреляли в Селидово мирную жительницу. Женщина вернулась в дом за документами, в это время туда пришли украинские военные.

