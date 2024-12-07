Зонт для защиты от США, ЕС, фашизма и ЛГБТ выставили в российском музее

В Музее истории Ростова-на-Дону появился зонт, защищающий от Запада и ЛГБТ

В Музее истории города Ростов-на-Дону появился экспонат в виде зонта, который, по задумке авторов, предназначен для защиты от США, Европейского союза (ЕС), фашизма и ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает издание «Подъем».

Арт-объект под названием «Зонт мира» выставили в зале музея, посвященном специальной военной операции (СВО). Зонт разукрашен в цвета российского флага. Он укрывает от бомб, выглядящих как флаги США, ЕС и сообщества ЛГБТ. На одном снаряде нарисована свастика.

По словам директора ростовского музея Сергея Гордиенко, обострение между Западом и Россией происходит раз в 100 лет, и сейчас наблюдается горячая фаза противостояния. «И Россия как страна, объединяющая народы, сохраняющая, защищающая — вот так под нашим куполом защитным мы сохраняем наше самое главное богатство, людей, от такого информационного, политического и военного шума», — объяснил смысл экспоната он.

Гордиенко отметил, что Россия является одной из самых свободных стран, хотя «это тяжело, наверное, осознать». «К сожалению, зонт — это зонт, это не сплошной купол, какие-то брызги могут попадать. Но в целом человек может остаться в круге света и быть свободным внутри своего волеизъявления», — добавил он.

Директор музея заявил, что не слышал критики в адрес выставки — посетители восхищены ей.

Ранее сообщалось, что в Махачкале впервые прошла выставка техники НАТО, захваченной бойцами Южного военного округа на полях специальной военной операции (СВО). На ней представлены американский танк Bradley, украинский «Булат», немецкий Marder, британский БТР Spartan, а также бронемашины из Швеции и Канады.