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07:53, 8 декабря 2024Мир

Американский разведчик назвал способ предотвращения ядерной войны

Риттер: закон о запрете поставок Украине ATACMS предотвратит ядерную войну
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Предложенный в Конгрессе США законопроект о запрете передачи Украине дальнобойных ракетах ATACMS способен предотвратить ядерную войну. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, его слова приводит ТАСС.

«Это не просто законопроект, это — эквивалент лекарства от рака. Если вы хотите остановить ядерную войну, вы должны остановить удары ракетами ATACMS по России. Этот законопроект сделает это», — назвал способ Риттер.

Бывший разведчик призвал убеждать конгрессменов и сенаторов принять соответствующий закон.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин заявил, что США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине, которая на сегоднящний день напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием.

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