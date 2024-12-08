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01:57, 8 декабря 2024Россия

Запад призвали перестать играть в русскую рулетку на Украине

Тренин: США надо перестать провоцировать РФ игрой в русскую рулетку на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине, которая на сегоднящний день напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием. Такое заявление сделал во время конференции международного Шиллеровского института ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, передает ТАСС.

«Происходящее на Украине воспринимается в широком смысле как прокси-война США и коллективного Запада с одной стороны и России с другой», — отметил эксперт. По его словам, нынешняя ситуация крайне опасна, а использование ракет ATACMS для ударов вглубь РФ, изменение российской ядерной доктрины и испытание ракетного комплекса «Орешник» «довольно серьезно приближает нас к грани ядерной войны».

Так Тренин прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова, что решение украинского конфликта — это не только удел Москвы и Вашингтона.

«Самое главное в настоящее время — сделать шаг назад в провоцировании России, потому что определенно можно провести аналогию между политикой США и Запада и русской рулеткой, только в данном случае револьвер заряжен ядерным оружием», — подчеркнул профессор.

По словам Тренина, кризис уже разрешился бы, если бы западные страны не вмешались и не сорвали мирное соглашение в 2022 году. Кроме того, предположил специалист, вполне вероятно, что предварительные переговоры между Россией и будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа уже идут.

Ранее политолог Константин Блохин раскрыл возможное требование Трампа к РФ в обмен на мир с Украиной. Он предложит сделку, включающую условие для Россию по Китаю, на которое Москва вряд ли пойдет.

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