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05:41, 8 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался числившимся 44 года аварийным домом

Глава СК Бастрыкин заинтересовался домом, который 44 года значится аварийным
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей аварийного дома в Новосибирске. Об этом сообщает РБК.

Барак был признан аварийным еще до 1980 года, однако до сих пор не расселен. Отмечается, что в доме проживает восемь семей. Жильцы жалуются на постоянные проблемы с электричеством и подачей отопления.

Бастрыкин отметил, что следственнными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту халатности (статья 293 УК РФ).

Ранее на невыносимые условия жизни пожаловались собственники векового дома в поселке Вырица Ленобласти. Деревянный дом 1917 года постройки хоть и не причислен к аварийным, но пребывает в ветхом состоянии. В нем не предусмотрены центральное водоснабжение и канализация, а с приходом осени квартировладельцы массово покидают дом — за 107 лет кровлю ни разу не ремонтировали.

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