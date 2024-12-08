Бастрыкин заинтересовался числившимся 44 года аварийным домом

Глава СК Бастрыкин заинтересовался домом, который 44 года значится аварийным

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей аварийного дома в Новосибирске. Об этом сообщает РБК.

Барак был признан аварийным еще до 1980 года, однако до сих пор не расселен. Отмечается, что в доме проживает восемь семей. Жильцы жалуются на постоянные проблемы с электричеством и подачей отопления.

Бастрыкин отметил, что следственнными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту халатности (статья 293 УК РФ).

Ранее на невыносимые условия жизни пожаловались собственники векового дома в поселке Вырица Ленобласти. Деревянный дом 1917 года постройки хоть и не причислен к аварийным, но пребывает в ветхом состоянии. В нем не предусмотрены центральное водоснабжение и канализация, а с приходом осени квартировладельцы массово покидают дом — за 107 лет кровлю ни разу не ремонтировали.