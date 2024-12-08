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07:53, 8 декабря 2024Мир

Бывший американский разведчик рассказал о военных действиях США против России

Экс-разведчик США Риттер: Штаты ведут активную войну с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Предоставляя Киеву ракеты ATACMS, Соединенные Штаты ведут активные военные действия против России. Хотя в Вашингтоне и не объявляют об этом официально, выразил мнение бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер, пишет ТАСС.

«Официально или нет, Америка находится в состоянии войны с Россией. Мы ведем активную войну с Россией в данный момент, потому что ракеты ATACMS запускаются по территории России», — подчеркнул он.

Риттер выступил на конференции, посвященной мерам по недопущению ядерной войны в Национальном клубе печати в Вашингтоне. По его словам, Украина не может самостоятельно осуществлять удары подобным оружием по территории РФ. Для того чтобы сделать это, Киев должен получать разведывательную информацию из Соединенных Штатов. И это значит, что Вашингтон планирует атаку на Россию, объяснил экс-разведчик.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин заявил, что США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине. На сегодняшний день она напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием. По словам Тренина, кризис уже разрешился бы, если бы западные страны не вмешались и не сорвали мирное соглашение в 2022 году.

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