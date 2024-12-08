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09:56, 8 декабря 2024Силовые структуры

Чиновников в Хабаровском крае обвинили во взятке на 82 миллиона рублей

Замглавы правительства Хабаровского края Никонова обвинили во взятке
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чиновников в Хабаровском крае, среди которых заместитель председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов, обвинили во взятке в размере 82 миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным следствия, в 2021-2023 годах чиновник и должностные лица «Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» регионального Минздрава получили за обеспечение поставок медоборудования взятку от владельца группы компаний.

В июле Никонова арестовали. Свою вину в получении взятки он не признал.

В том же месяце Никонову предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

С 2014 по 2020 год чиновник работал в департаменте здравоохранения города Москвы. В 2020 году он занял свой пост в Хабаровском крае.

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