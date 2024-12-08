РИА Новости: доходы ведущих экспортеров алмазов упали в среднем на 25 процентов

В 2024 году доходы крупнейших в мире экспортеров алмазов рухнули в среднем на четверть (на 25 процентов) в сравнении с финансовыми показателями за 2023-й. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Самое стремительное падение доходов от поставок алмазов и бриллиантов на мировой рынок было зафиксировано в Канаде. По данным платформы Comtrade, экспорт драгоценных камней из этой страны в 2024 году просел вдвое и составил 541 миллион долларов против прошлогодних 1,1 миллиарда.

С проблемами столкнулся и другой ведущий экспортер. Суммарные объемы поставок алмазов и бриллиантов из Ботсваны, которая в прошлом году отвечала почти за четверть мирового производства, сократились в 1,8 раза и упали до отметки в 2,3 миллиарда долларов в денежном выражении.

Другие страны-экспортеры отметили падение доходов в среднем на 25 процентов. Так, экспорт из Южно-Африканской Республики (ЮАР) за первые девять месяцев 2024 года снизился на 29 процентов, до 1,15 миллиарда долларов, из США — на 27 процентов, до 9,9 миллиарда. В свою очередь, объем продаж драгоценных камней из Евросоюза (ЕС) сократился с 7 до 5,2 миллиарда долларов, а из Израиля — с 5,7 до 4,4 миллиарда. Что касается России, то ее власти и профильные ведомства не публикуют статистику по экспорту. Однако данные о закупках показывают, что и эту страну затронуло падение доходов, резюмировали эксперты.

Ранее глава алмазодобывающей группы De Beers Мозес Мадондо заявил о прохождении мировой промышленностью пика производства драгоценных камней. Подобной динамике, по его словам, способствует в том числе сокращение коммерческих открытий в этой сфере. Например, в 2024 году было сделано единственное подобное открытие — рудник Луэле в Анголе. На этом фоне, подчеркнул Мадондо, в среднесрочной перспективе глобальный рынок столкнется со снижением предложения природных алмазов.