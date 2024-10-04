Добытчики алмазов заявили о пике производства драгоценных камней

De Beers: мировая промышленность прошла пик добычи алмазов

Мировая промышленность прошла пик производства драгоценных камней. Об этом заявил гендиректор алмазодобывающей группы De Beers Мозес Мадондо, его цитирует ТАСС.

По словам представителя отрасли, о снижении объемов мировой добычи алмазов говорит тот факт, что в текущем веке было сделано только одно коммерческое открытие — рудник Луэле в Анголе. В предстоящие годы следует ожидать сокращения предложения природных алмазов, добавил он.

«Следует признать, что мы уже прошли пик поставок алмазов. В результате предложение будет сокращаться, что открывает перспективу роста цен на алмазы», — пояснил Мадондо.

К 2040-му ежегодная добыча алмазов в мире будет сокращаться на один процент в год. Это станет следствием как истощения уже существующих месторождений, так и отсутствием новых. Поэтому не исключено дальнейшее повышение популярности искусственных алмазов.

В последнее время доходы от экспорта алмазов в странах Евросоюза (ЕС) рухнули почти в полтора раза. Страны «Большой семерки» (G7) с января 2024 года ввели эмбарго на добытые, обработанные или изготовленные в России алмазы. С марта его распространили и на камни, ограненные в третьих странах.

В начале августа появился прогноз, что российская алмазодобывающая компания «Алроса» может остановить продажи своей продукции за границу из-за слабого спроса на алмазы. До этого крупнейший в мире огранщик драгоценных камней, индийская Kiran Gems, отправила в вынужденный отпуск 50 тысяч сотрудников. А международная корпорация De Beers отменила августовскую торговую сессию, ссылаясь на переизбыток алмазов на рынке.