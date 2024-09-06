Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов рухнули в полтора раза

Доходы от экспорта алмазов в странах Евросоюза (ЕС) рухнули почти в полтора раза. В конце европейцы отменили часть ограничений в отношении России, сообщает РИА Новости.

Страны «Большой семерки» (G7) с января 2024 года ввели эмбарго на добытые, обработанные или изготовленные в России алмазы. С марта распространили и на камни, ограненные в третьих странах. Отмечается, что алмазы проверяют в Антверпене.

Так, сообщается, что наибольшие убытки понесла Бельгия, так как на каждый драгоценный камень нужно предоставлять сертификат — где добыли и огранили.

Уточняется, что требования по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней привели к нарушениям в поставках.