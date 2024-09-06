Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:59, 6 сентября 2024Экономика

Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов рухнули в полтора раза

Фото: Freepik

Доходы от экспорта алмазов в странах Евросоюза (ЕС) рухнули почти в полтора раза. В конце европейцы отменили часть ограничений в отношении России, сообщает РИА Новости.

Страны «Большой семерки» (G7) с января 2024 года ввели эмбарго на добытые, обработанные или изготовленные в России алмазы. С марта распространили и на камни, ограненные в третьих странах. Отмечается, что алмазы проверяют в Антверпене.

Так, сообщается, что наибольшие убытки понесла Бельгия, так как на каждый драгоценный камень нужно предоставлять сертификат — где добыли и огранили.

Уточняется, что требования по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней привели к нарушениям в поставках.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Наемники ВСУ в Курской области теряют пыл и просят о ротации. Что происходит на этом направлении?

      В ЛНР рассказали о наступлении российских военных на одном из направлений

      Минобороны заявило о новой попытке ВСУ ударить по России

      Взрывы прогремели в Киевской области

      Женщина рассказала о трех оборонявшихся в Курской области ради жителей бойцах «Ахмата»

      Суд начал рассмотрение дела сбившего девять человек в Благовещенске водителя

      Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир рассказал о пережитом ударе беспилотника

      Российский командир раскрыл время от обнаружения дронов ВСУ до их сбития

      Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл ужасающую особенность жизни в стране

      ВС России уничтожили французскую САУ Caesar в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше