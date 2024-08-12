В России допустили остановку продажи алмазов за рубеж из-за слабого спроса

Алмазодобывающая российская компания «Алроса» может остановить продажи своей продукции за рубеж. Такое развитие событий допустил эксперт Леонид Хазанов, его слова приводит РИА Новости.
Российский поставщик может приостановить поставки на месяц-два вслед за своим главным конкурентом. Ранее крупнейший в мире огранщик драгоценных камней индийская Kiran Gems решила отправить в вынужденный отпуск 50 тысяч сотрудников. Из-за слабого спроса на алмазы Международная корпорация Da Beers также отменила августовскую торговую сессию и перенесла даты продаж на более поздний срок. Причиной назвали переизбыток предложения на рынке.
С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран «Большой семерки» (G7) на импорт алмазов и бриллиантов из России. С начала марта мера распространилась и на бриллианты от одного карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах. На этот сегмент приходится порядка 70 процентов мирового розничного рынка бриллиантов.
В мае Индия, которая является крупнейшим в мире огранщиком бриллиантов (на долю азиатской страны приходится суммарно 90 процентов глобального производства) и одним из главных партнеров России, сократила закупки камней. По итогам мая 2024 года суммарные объемы экспорта российских алмазов в Индии сократились на 13 процентов год к году и упали до отметки 352 тысячи карат.