Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:54, 12 августа 2024Экономика

В России допустили остановку продажи алмазов за рубеж из-за слабого спроса

Эксперт Хазанов: «Алроса» может на месяц-два остановить продажи алмазов

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Алмазодобывающая российская компания «Алроса» может остановить продажи своей продукции за рубеж. Такое развитие событий допустил эксперт Леонид Хазанов, его слова приводит РИА Новости.

Российский поставщик может приостановить поставки на месяц-два вслед за своим главным конкурентом. Ранее крупнейший в мире огранщик драгоценных камней индийская Kiran Gems решила отправить в вынужденный отпуск 50 тысяч сотрудников. Из-за слабого спроса на алмазы Международная корпорация Da Beers также отменила августовскую торговую сессию и перенесла даты продаж на более поздний срок. Причиной назвали переизбыток предложения на рынке.

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран «Большой семерки» (G7) на импорт алмазов и бриллиантов из России. С начала марта мера распространилась и на бриллианты от одного карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах. На этот сегмент приходится порядка 70 процентов мирового розничного рынка бриллиантов.

В мае Индия, которая является крупнейшим в мире огранщиком бриллиантов (на долю азиатской страны приходится суммарно 90 процентов глобального производства) и одним из главных партнеров России, сократила закупки камней. По итогам мая 2024 года суммарные объемы экспорта российских алмазов в Индии сократились на 13 процентов год к году и упали до отметки 352 тысячи карат.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин потребовал выбить ВСУ из Курской области. Переговоров с Киевом не будет

      В США осудили Черного вдовца, который избавился от четырех жен. Кто он такой и почему считает себя жертвой?

      Мужчина украл из секс-шопа таблетки для повышения потенции и резиновую куклу

      Стыдящейся уйти от избивающего ее партнера девушке дали жесткий совет

      У россиян начнут отбирать дачи за сорняки

      В российском городе задержали иностранца за разговоры со школьницей на интимную тему

      В США заявили об активности Ирана по нанесению удара по Израилю

      Критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов

      Стало известно о контроле ВС России над одним из районов Курской области

      Редкие краснокнижные грибы «пробудились» в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше