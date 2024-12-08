Премьер Словакии: ЕС может развалиться за полгода из-за эгоизма Франции и ФРГ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире STVR заявил, что Европейский союз (ЕС) может развалиться за полгода из-за эгоизма таких крупных государств-членов, как Франция и Германия. Об этом пишет ТАСС.

«Не будем удивляться тому, что может произойти с Евросоюзом (…) опасаюсь, что [негативные изменения произойдут] во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран [сообщества]», — заявил политик. По его словам, Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик.

Фицо заявил, что крупные страны ЕС продвигают свои интересы в ущерб общим. По его мнению, Европу ждут тяжелые времена и отсутствие стабильности. Он призвал ЕС уважать итоги выборов в суверенных странах, даже если на них победили политические силы, курс которых расходится с представлениями Евросоюза.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти сельское хозяйство страны «и Францию в целом».