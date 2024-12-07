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23:16, 7 декабря 2024Мир

Францию призвали выйти из Евросоюза

Филиппо: Франция должна выйти из ЕС, чтобы спасти сельское хозяйство страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Франция должна покинуть ряды Европейского союза, чтобы спасти сельское хозяйство страны, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это единственный способ спасти сельское хозяйство страны «и Францию в целом». На митинге своих сторонников в Париже Филиппо заявил, что приблизиться к этой цели помогла бы отставка президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что Макрон принял прошение кабинета министров премьера Мишеля Барнье об отставке после вынесения парламентом вотума недоверия. Кроме того, французский лидер попросил Барнье и его правительство временно остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер-министр страны.

Также Макрон заявил, что собирается остаться на посту президента Франции до конца своих полномочий в 2027 году.

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