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22:41, 5 декабря 2024Мир

Макрон оценил возможность своей отставки до 2027 года

Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cristobal Basaure Araya / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается остаться на посту лидера страны до конца своих полномочий в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Меня избрали на пятилетний срок, и я буду выполнять свои обязанности до конца моего мандата», — заявил французский лидер.

Ранее сообщалось, что Макрон принял прошение кабинета министров премьера Мишеля Барнье об отставке после вынесения парламентом вотума недоверия. Кроме того, французский лидер попросил Барнье и его правительство временно остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер-министр страны.

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