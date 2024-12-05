Макрон принял отставку премьера Франции после вотума недоверия от парламента

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра республики Мишеля Барнье о его отставке после вотума недоверия от парламента. Об этом сообщает Елисейский дворец, передает Reuters.

«Премьер-министр Барнье сегодня подал прошение об отставке своего правительства президенту Макрону, который принял это решение», — отмечается в заявлении.

Кроме того, французский лидер попросил Барнье и его правительство временно остаться на посту до тех пор, пока не будет назначен новый премьер-министр страны.

Ранее в нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Подобный случай происходит в республике впервые с 1962 года.

