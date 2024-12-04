Правительство Франции уйдет в отставку впервые с 1962 года

Парламент Франции принял резолюцию о недоверии и отставке правительства Барнье

В нижней палате парламента (Национальном собрании) Франции проголосовали за резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Правительство должно будет уйти в отставку впервые с 1962 года, трансляция принятия решения размещена на сайте законодательного органа.

Вотум недоверия кабинету министров поддержал 331 парламентарий. «В соответствии с Конституцией Франции Мишель Барнье должен будет подать президенту республики прошение об отставке», — сообщила по итогам заседания председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Чтобы объявить вотум недоверия, необходимо, чтобы на заседании в пользу такого решения проголосовали как минимум 289 из 577 депутатов.

Ранее стало известно о планах президента Франции Эммануэля Макрона в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции. Он намерен назначить нового премьер-министра в течение 24 часов, по словам некоторых источников, французскому лидеру не хотелось бы «предстать без правительства перед Дональдом Трампом в эти выходные».