Во Франции рассказали о планах Макрона в случае отставки правительства

Макрон назначит премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства

Французский президент Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьер-министра за 24 часа в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции. Политик пойдет на это, чтобы «не появиться перед Трампом без правительства», сообщил телеканал BFMTV.

«Эммануэль Макрон хочет находиться во Франции во время голосования по вотуму недоверия премьеру в среду и намерен назначить нового премьер-министра в течение 24 часов», — отметили журналисты.

Накануне политик отказался уходить в отставку с поста главы государства. Об этом он заявил в ходе визита в Саудовскую Аравию. Макрон подчеркнул, что слухи о его отставке являются «политической фантастикой».

2 декабря премьер Франции Мишель Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета в обход парламента, применив специальную статью Конституции. Из-за этого правительству страны вновь вынесли вотум недоверия.

Ранее Дональд Трамп анонсировал приезд в столицу Франции на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, который восстановили после пожара. Собор должны открыть в даты 7-8 декабря. Политик похвалил Эммануэля Макрона за проделанную работу по реставрации Нотр-Дама.