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22:50, 2 декабря 2024Мир

Правительство Франции оказалось на грани отставки

Правительство Франции оказалось на грани отставки из-за спорного законопроекта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Премьер Франции Мишель Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета в обход парламента, применив специальную статью Конституции из-за чего правительству страны вновь вынесли вотум недоверия, пишет Le Monde.

По информации издания, 2 декабря Национальное собрание Франции должно было утвердить социальные расходы бюджета на 2025 год. Однако на фоне разногласий кабинета с ультраправой партией «Национальное объединение» по поводу разных положений законопроекта премьер Барнье решил провести его с помощью ст. 49.3 Конституции, обойдя голосование в нижней палате парламента.

В результате фракция «Национального объединения» и «Нового народного фронта» пообещали вынести вотум недоверия правительству.

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