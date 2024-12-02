Правительство Франции оказалось на грани отставки из-за спорного законопроекта

Премьер Франции Мишель Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета в обход парламента, применив специальную статью Конституции из-за чего правительству страны вновь вынесли вотум недоверия, пишет Le Monde.

По информации издания, 2 декабря Национальное собрание Франции должно было утвердить социальные расходы бюджета на 2025 год. Однако на фоне разногласий кабинета с ультраправой партией «Национальное объединение» по поводу разных положений законопроекта премьер Барнье решил провести его с помощью ст. 49.3 Конституции, обойдя голосование в нижней палате парламента.

В результате фракция «Национального объединения» и «Нового народного фронта» пообещали вынести вотум недоверия правительству.